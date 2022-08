Israel: Attentate an Klagemauer in Jerusalem – mehrere Verletzte

Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff nahe der Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt sind mindestens acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Schüsse seien an zwei verschiedenen Orten gefallen, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom in der Nacht zum Sonntag bei Twitter mit: auf einen Bus in der Altstadt sowie auf einen Parkplatz nahe dem Davidsgrab.