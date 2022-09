Xi Jinping: Chinas Präsident warnt bei Gipfel mit Putin vor Volksaufständen

Eindringlich hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) vor Volksaufständen und Einmischung aus dem Ausland gewarnt. "Wir müssen ausländische Kräfte daran hindern, 'Farbenrevolutionen' anzuzetteln", sagte der chinesische Präsident am letzten Tag des Gipfels der Staatengruppe am Freitag in Samarkand in Usbekistan. Gemeinsam müssten sich die Mitglieder der "Einmischung in innere Angelegenheiten unter irgendwelchen Vorwänden" widersetzen.