Erstmals seit der russischen Invasion hatte Putin am vergangenen Dienstag mit einem westlichen Journalisten gesprochen. In dem Interview mit Tucker Carlson rechtfertigte er den russischen Einmarsch in die Ukraine erneut mit angeblichen historischen Gebietsansprüchen, die ihm zufolge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Der Kremlchef mäanderte in dem Interview langatmig durch die Geschichte – von Wikingern bis zu den Mongolen – bevor er schließlich zur Ukraine kam. Hier finden Sie die eine Einordnung zu Putins Behauptungen.