Wladimir Putin hat dem rechten US-Moderator Tucker Carlson ein Interview gegeben. Wer auf Sensationen hoffte, wurde enttäuscht. Der Kremlherrscher offenbarte erneut, dass er in einer anderen historischen Realität lebt. Eine Auslese.

127 Minuten – so lange stand Wladimir Putin dem amerikanischen Moderator Tucker Carlson in einem Interview Rede und Antwort. Wobei es vor allem "Rede" anstelle von "Antwort" war, was Zuschauer in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview zu hören und sehen bekamen. Putin monologisierte über weite Teile des Gesprächs.

Für Russlands Präsidenten war das Interview – das erste, das Putin seit Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine am 24. Februar 2022 einem westlichen Interviewpartner gegeben hat – eine Gelegenheit, seine pseudohistorische "Begründung" für den völkerrechtswidrigen Krieg auch im Westen erneut zu propagieren.

Historisch unbedarft

Mit Tucker Carlson hatte der Kremlchef dazu den "richtigen" Interviewer gefunden: historisch unbedarft, devot und Verschwörungsmythen derart zugewandt, dass sich selbst Carlsons stramm rechter US-Stammsender Fox News 2023 von ihm trennte. Mit seinem "Tucker Carlson Network" macht der Republikaner nun weiter, dort wurde auch das Gespräch mit Putin online gestellt. Hier finden Sie eine Auslese historischer Lügen, Halbwahrheiten und Unkenntnisse, die das Carlson-Putin-Interview auszeichnen:

Bereits der Beginn des Interviews zeugt von Carlsons gewollter oder zumindest fahrlässiger historischer Unkenntnis. Für den Amerikaner beginnt der Konflikt Russlands mit der Ukraine im Februar 2022, als russische Truppen das Land überfielen. Das ist falsch. "Der Krieg Russlands gegen die Ukraine begann nicht erst am 24. Februar 2022", schreibt hingegen Andreas Kappeler in seinem Buch "Ungleiche Brüder. Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart". Völlig zu Recht.

Kappeler betont, dass der Konflikt "bereits acht Jahre früher mit der völkerrechtswidrigen Annexion der unter ukrainischer Hoheit stehenden Halbinsel Krim und der von Russland angezettelten und mit Waffen, Söldnern und Soldaten unterstützten Besetzung von Teilen des Donbass durch lokale Milizen" begonnen hat. Nicht dieser Fakt schließt sich im Interview an, sondern Tucker Carlson erhält vielmehr eine "Geschichtsstunde" à la Putin. "30 Sekunden" oder "1 Minute", so kündigt es der Kremlchef an, soll das Ganze dauern. Es wird länger. Viel länger.

Kein Wunder, denn Putin beginnt seine historischen Ausführung im 9. Jahrhundert. Über Wikinger, Mongolen etc. mäandert sich Putin langatmig dem Objekt seiner Begierde an: der Ukraine. Tucker Carlson lauscht, verloren im Mahlstrom von Putins Worten. Einmal wagt er die Frage, von welcher Zeit Putin gerade rede, an einer anderen Stelle will er wissen, welche Relevanz Putins Gang durch die Jahrhunderte überhaupt habe. Kritische Nachfragen? Richtigstellung? Einordnung? Derlei erspart sich Carlson.

Die Zaren wollten alles

Putin spricht über die Rivalität Moskaus mit der westlich gelegenen Großmacht Polen-Litauen, die Russen stellt er einseitig als "Opfer" von deren geopolitischen Ambitionen dar. Für ihn sind Kiew und die Ukraine "ur-russische" Länder, die durch auswärtige Machenschaften von Russland getrennt worden seien. Was Putin ignoriert, und Andreas Kappeler erklärt: "Vom 14. bis 17. Jahrhundert gingen Russen und Ukrainer getrennte Wege".