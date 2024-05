Nach ihrem Parteitag kann die CDU in einer jüngsten Umfrage weiter zulegen. Mit 31 Prozent ist sie etwa doppelt so stark wie die Kanzlerpartei SPD. Die AfD hingegen verliert in der Gunst der Wähler.

Die Unionsparteien haben nach dem CDU-Parteitag vergangene Woche in der Wählergunst leicht zugelegt. Dies zeigt das am Freitag veröffentlichte neue ZDF-"Politbarometer". Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme sie auf 31 Prozent (plus 1 Prozentpunkt) und die SPD unverändert auf 15 Prozent. Die Grünen würden auf 13 Prozent absacken (minus 2) und die AfD auf 16 Prozent (minus 1). Die FDP läge bei 5 Prozent (plus 1), Die Linke bei 4 und das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei 5 Prozent – beide unverändert.