Der mutmaßliche Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat international zu Bestürzung und Mitleidsbekundungen geführt. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte: "Die furchtbare Nachricht zeigt einmal mehr, wie sich Russland verändert hat und was für ein Regime in Moskau regiert."

"Für Nawalnys Tod sind Washington und Brüssel verantwortlich", sagte etwa der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjacheslaw Wolodin, laut der staatlichen Agentur Tass. "Der Tod Nawalnys kommt westlichen Politikern zugute, die eine Vielzahl gescheiterter Entscheidungen getroffen haben und an ihren Positionen festhalten wollen", so Wolodin. "Ihre Namen sind bekannt, vom Nato-Generalsekretär bis zur US-Führung, zu Scholz, Sunak und Selenskyj, all das sind die Schuldigen an Nawalnys Tod", sagte er weiter.