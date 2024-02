Anführer lebte in Köln

Angeführt wird das RVC von dem russischen Neonazi Denis Kapustin. Laut einem Bericht des "Spiegels" zog Kasputin 2021 mit seinen Eltern als jüdische Kontingentflüchtlinge von Moskau nach Köln Chorweiler. In seiner Zeit in Deutschland machte er sich einen Namen in der rechten Hooligan- und Mixed Martial Arts (MMA) Szene.

2008 gründete er das Mode-Label "White Rex". Über dieses vertreibt er Kleidung mit Motiven, die an rechte Symbole wie die Schwarze Sonne erinnern, aber doch so verfremdet sind, dass sie nicht in Deutschland verboten sind. Wie der "Spiegel" weiter berichtet, organisierte er über sein Mode-Label auch immer wieder MMA-Turniere in ganz Europa.