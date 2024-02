Aktualisiert am 26.02.2024 - 08:08 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2024 - 08:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

US-Kampfpilot zündet sich selbst an

Vor der israelischen Botschaft in Washington ist es zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Ein Angehöriger der US-Armee steckte sich in Brand.

Es passierte am Sonntagmittag gegen 13 Uhr Ortszeit, als sich ein Pilot der US-Luftwaffe vor der israelischen Botschaft in Washington offenbar selbst anzündete. Mitarbeiter des Secret Service, der persönlichen Leibgarde des Präsidenten, löschten die Flammen. Der Mann wurde daraufhin sofort in ein Hospital gebracht. Laut eines Sprechers der städtischen Feuerwehr soll er lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.