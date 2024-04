Der Kampf um Rohstoffe wird zunehmend an den Polen der Erde ausgetragen. Das Eis schmilzt und China baut seine Präsenz in der Antarktis immer weiter aus. Der Frieden am Südpol ist in Gefahr.

Das ewige Eis ist für viele Menschen in Deutschland und Europa nicht nur geografisch weit entfernt. Im Angesicht zahlreicher geopolitischer Krisen fällt nur selten der Blick auf den südlichsten Kontinent der Erde – die Antarktis. Dabei tobt hier schon seit Monaten ein erbitterter Kampf um Einfluss. Viele Großmächte haben bereits territoriale Ansprüche angemeldet, immer weitere Staaten kommen hinzu. Der Antarktis droht gleich in doppelter Hinsicht die Schmelze.

Einerseits sorgt die globale Erwärmung dafür, dass das Eis zurückgeht. Andererseits führt genau dieser Umstand dazu, dass in der südlichen Polregion wertvolle Rohstoffe, die in der Vergangenheit aufgrund der niedrigen Temperaturen unerreichbar schienen, in Zukunft gefördert werden können. Das weckt Begehrlichkeiten und führt schon jetzt zu Verteilungskämpfen. Historisch war die Antarktis stets ein Beispiel für die friedvolle internationale Zusammenarbeit – vor allem in der Forschung. Aber dieser Frieden ist in Gefahr.

Es ist vor allem China, das immer mehr Menschen und Schiffe in die Polregion schickt und neue Stationen baut. Das erregt Misstrauen im Westen. Der Vorwurf an China: Die Volksrepublik wird ihre Infrastruktur in der südlichen Polarregion auch in Zukunft militärisch nutzen.

Chinesische Stationen erregen Misstrauen

Erst im Februar hat die Volksrepublik seine bereits fünfte Forschungsstation in der Antarktis eingeweiht. Seit 2018 zog China in der Nähe des Rossmeeres einen großen Komplex hoch. Die Station heißt Qinling, ist also nach dem Sternbild des Südens benannt. Sie hat Wohn- und Arbeitsräume. Im Sommer sollen hier bis zu 80 Menschen leben und arbeiten, im Winter wird die Anzahl auf 30 Menschen reduziert, berichtet das chinesische Staatsfernsehen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping will sein Land zur "polaren Großmacht" machen. Laut eigenem Bekunden geht es China im Südpol vor allem um wissenschaftlichen Fortschritt. Xi will die südliche Polarregion besser verstehen lernen, "um neue und größere Beiträge zum Wohle der Menschheit und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu leisten".

Aber ist das der wahre Grund für die chinesische Expansion im ewigen Eis?

Das Misstrauen im Westen ist groß. Die Station Qinling sei gut positioniert, um etwa Aufklärungssignale aus Australien und Neuseeland abzufangen und Informationen aus beiden Ländern zu sammeln, berichtete das Center for Strategic and International Studies (CSIS) im April vergangenen Jahres.

Im Jahr 2019 versuchte China außerdem, die Kontrolle über den Dome Argus zu erlangen – den höchsten Punkt der Antarktis und den vielleicht kältesten Ort der Erde. Zwischen dem höchsten Punkt und der Eisdecke liegen 4.000 Meter Höhenunterschied und die Temperaturen lagen hier in der Vergangenheit schon bei 93 Grad unter null. Ein unwirklicher Ort, der sich laut Experten aufgrund seiner Lage aber gut für Spionage eignet. Allerdings steht der Dome Argus derzeit unter australischer Kontrolle und eine chinesische Übernahme konnte verhindert werden. Vorerst.