Bei einem Terrorangriff nahe der russischen Hauptstadt wird eine Konzerthalle attackiert. Es gibt offenbar viele Opfer. Die wichtigsten Fragen.

Flammen und Rauchschwaden nahe Moskau. Ein mutmaßlicher Terrorangriff auf eine Konzerthalle nahe der russischen Hauptstadt hat ersten Berichten zufolge viele Opfer gefordert, die Situation vor Ort ist noch unübersichtlich. Russland spricht jedoch bereits von einem "terroristischen Attentat". Der russische Geheimdienstes FSB berichtet von mindestens 40 Toten und 100 Verletzten.

t-online beantwortet die wichtigsten Fragen zur Lage.

Wo fand der Angriff statt?

Ziel der Attacke war die Crocus City Hall in Krasnogorsk, einer Stadt in der Oblast (dt. Verwaltungsbezirk, Anm. d. Red.) Moskau nordwestlich der Metroi. In der Stadt leben rund 117.000 Einwohner. Die Konzerthalle wurde 2009 eröffnet, bietet Platz für 7.900 Zuschauer. Sie ist Teil von "Crocus City", einem Gebäudekomplex, der auch noch ein Einkaufszentrum, eine weitere Veranstaltungshalle und weitere Restaurants und Hotels umfasst.

Berichten zufolge gab es bereits 2016 und 2017 Bombendrohungen gegen verschiedene der Gebäude.

Der Angriff sei während eines Konzerts der russischen Rockgruppe Piknik erfolgt. Die Ukraine hatte 2016 gegen die 1978 gegründete Band ein Einreiseverbot verhängt – wegen eines Konzerts auf der 2014 unrechtmäßig von Russland annektierten Krim.

Wie viele Opfer gibt es?

Am Abend teilte der russische Geheimdienst FSB mit: Bei dem Terroranschlag seien 40 Menschen getötet worden. Laut Gesundheitsministerium habe es zudem 145 Verletzte gegeben, berichtet die Tass. 60 Erwachsene und ein Kind befinden sich in einem ernsten Zustand, so Ria Novosti. 4000 Menschen sollen insgesamt in der Halle gewesen sein.

Die Zahlen gingen zuvor auseinander. Dem Medium "Brief" zufolge seien mindestens 14 Menschen der Schießerei zum Opfer gefallen. Das lettische Medium Meduza sprach dagegen von bisher 10 bis 40 Toten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass sollen unter den Opfern auch Kinder sein.

Wie ist die Lage vor Ort?

Die Situation ist unübersichtlich. Laut der staatlichen russischen Agentur Tass sei das Dach des Gebäudes teilweise eingestürzt, das weithin sichtbare Feuer wüte noch. Dazu seien weitere Stellen des Dachs akut einsturzgefährdet, auch die Glasfassade der Halle sei in Mitleidenschaft gezogen.

Zuvor hatten andere Agenturen gemeldet, das Feuer sei durch den Einsatz von Flugzeugen bereits gelöscht worden.

Anfänglichen Berichten zufolge seien noch immer rund 100 Menschen in der brennenden Halle eingeschlossen. Das Feuer hatte auf etwa ein Drittel des Gebäudes übergegriffen und auf fast das komplette Dach. Auf Videos waren schwarze Rauchschwaden zu sehen.

Der Nachrichtenagentur Tass zufolge waren Sondereinheiten der russischen Nationalgarde am Ort der Schießerei angekommen.

Wer sind die Täter?

Die russische Agentur Ria Novosti meldet, drei vermummte Personen in Tarnanzügen hätten mit automatischen Waffen das Feuer in der Halle eröffnet, die Nachrichtenagentur Interfax meldet dagegen zwei bis fünf Angreifer. Bewaffnet seien die Angreifer mit automatischen Waffen.

Am Abend bekannte sich schließlich der Islamische Staat. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP vermeldete die Terrormiliz das in einem Telegram-Kanal. Der Terrorexperte Peter Neumann vom King's College in London hält das Bekennerschreiben für echt, wie er auf X schrieb. Die verantwortlichen Schützen sind der Nachrichtenagentur RIA zufolge vermutlich vorerst entkommen.

Einem Zeugenbericht zufolge sollen die Täter eine Granate und eine Brandbombe geworfen haben. Ria Novosti berichtet weiter: "Die Leute in der Halle legten sich auf den Boden, um der Schießerei zu entgehen, lagen dort 15 bis 20 Minuten und begannen dann herauszukriechen. Vielen gelang es, herauszukommen."

Wie reagiert Russlands Regierung?