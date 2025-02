Auch die Ukraine hat mittlerweile eine eigene Drohnenproduktion aufgebaut, die es ermöglicht, Infrastruktur in Russland anzugreifen. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf russische Öldepots oder Flugplätze. Dieser Drohnenkrieg gegen Infrastruktur findet täglich parallel zum eigentlichen Frontgeschehen statt.

Laut den Angaben westlicher Geheimdienste sollen etwa 650.000 russische Soldaten an den Fronten im Einsatz sein. Die ukrainische Armee hingegen soll über etwa 400.000 Soldaten an der Front und über weitere 400.000 Kräfte verfügen, die als Reserve oder für andere Aufgaben in frontfernen Gebieten eingesetzt werden. Russland geht aber davon aus, langfristig auf mehr Soldaten und militärisches Gerät zurückgreifen zu können als die Ukraine.

Russland setzt auf Sieg

Das erklärt Putins skrupellose Kriegstaktik. Er opfert täglich Hunderte Menschen in dem Bewusstsein, dass er über mehr Reserven verfügt als seine ukrainischen Gegner. Doch es ist nicht nur die Quantität an Personal, die Putin aktuell in die Karten spielt. Neben der größeren Verfügbarkeit von Infanterie und Drohnen hat die russische Armee noch weitere Vorteile: etwa die Luftüberlegenheit in Verbindung mit dem Einsatz von Gleitbomben und mehr verfügbare Artillerie und Artilleriemunition.

Versucht Putin, Donald Trump über den Tisch zu ziehen? (Quelle: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Was Putin fordert Russland fordert die vollständige Übergabe und Anerkennung der von Putin annektierten Oblasten Luhansk, Donezk, Cherson, Saporischschja sowie der Krim. Weitere Forderungen sind die Entmilitarisierung und zukünftige Neutralität der Ukraine. Nato-Soldaten sollen nicht in der Ukraine stationiert werden.

Der Kreml hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, den Krieg noch länger führen zu können. Die russische Wirtschaft wurde auf Kriegswirtschaft umgestellt. So will das Land jährlich 70.000 Gleitbomben produzieren, und allein aus Nordkorea sollen jährlich etwa drei Millionen Artilleriegranaten geliefert werden. Die Unterstützer der Ukraine können im Vergleich gerade einmal die Hälfte an Artilleriemunition liefern.

Putin hat militärisch also kaum Gründe, sich an den Verhandlungstisch zu setzen – und das macht eine mögliche Befriedung des Konfliktes äußerst schwierig.

Russland hat zweifellos große wirtschaftliche Probleme. Die finanziellen Reserven aus dem russischen Wohlstandsfonds, der jahrelang mit Geld aus Rohstoffgeschäften gefüllt wurde, ist nahezu aufgebraucht. Die Inflation ist immens, und die russische Zentralbank scheint den Kampf aufgegeben zu haben, ihr mit Zinserhöhungen entgegenzuwirken. Ferner wird es durch die westlichen Sanktionen für Russland immer schwieriger, seine Rohstoffe an andere Staaten zu verkaufen.