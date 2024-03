Russland geht härter gegen Journalisten vor – fünf in Haft

Russland hat fünf Journalisten gewaltsam festgenommen und bedroht. Zugleich laufen nach Kreml-Angaben Verhandlungen über den Austausch eines in Russland inhaftierten US-Journalisten.

Innerhalb von 24 Stunden hat die Polizei in der russischen Hauptstadt Moskau fünf Journalisten festgenommen, die für unabhängige Medien arbeiten. Ein Reporter sei in der Haft geschlagen worden, teilte die Menschenrechtsorganisation OVD-Info unter Berufung auf eine Augenzeugin am Donnerstag mit. Zudem drohten ihm die Polizisten demnach mit sexueller Gewalt.