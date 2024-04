Aktualisiert am 11.04.2024 - 00:33 Uhr

Aktualisiert am 11.04.2024 - 00:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der katarische Fernsehsender al-Dschasira zeigte in seinen Nachrichtensendungen den Moment, als Ismail Hanija einen Anruf erhält. Der 62-Jährige erfährt vom Tod drei seiner Söhne und mindestens vier Enkelkindern. Sie waren am Mittwoch im nördlichen Teil des Gazastreifens ums Leben gekommen, als eine israelische Rakete ihren Wagen zerfetzte.

Bei den Söhnen soll es sich um Hazem, Amir und Mohammad Hanija handeln. Hamas-Kreise in Beirut bestätigten einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Schihab. Ismail Hanija sagte, seine Söhne seien mit den Enkelkindern auf dem Weg zu Verwandten im Flüchtlingscamp al-Schati gewesen, um das Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) zu feiern. Das israelische Militär gab später an, die Hanija-Söhne seien auf dem Weg gewesen, "terroristische Aktivitäten im Zentrum des Gazastreifens auszuführen".

Hanija: "Dann sind sie wahnsinnig"

Der Anschlag kommt zu einer Zeit, in der eine Gruppe internationaler Vermittler um die USA, Ägypten und Katar einen Waffenstillstand im nunmehr seit mehr als einem halben Jahr andauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas auszuhandeln versuchen. In den vergangenen Tagen schien es kurzzeitig so, als könne es einen Durchbruch geben. Diese Hoffnungen könnten durch die Attacke auf die Söhne Hanijas getrübt sein.