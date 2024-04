Drohende Niederlage des Westens

Hinter den Kulissen werfen westliche Diplomaten dem Iran vor, eben diese Eskalation provozieren zu wollen. Deswegen – so zumindest der Vorwurf gegen das Mullah-Regime – der Angriff am Wochenende, und deshalb gab es weitere Angriffe der Hisbollah auf den Norden Israels in den vergangenen Tagen. Beim G7-Treffen ist klar: Das alles sei Provokation. Netanjahu soll dem Iran nicht auf den Leim gehen.

Aber klappt das auch? Bisher lässt sich der israelische Regierungschef nicht in die Karten schauen. Baerbock und Cameron berichten in Italien nicht öffentlich über Einzelheiten aus ihren Gesprächen mit dem israelischen Premier. Doch was Beobachter in Italien erkennen können, ist eine Unsicherheit im Westen. Man weiß nicht, was Israel tun wird, und man zweifelt daran, dass Israel überhaupt weiß, was es als Nächstes tun wird.

Die G7 mobilisieren viel politisches Kapital, um eine Eskalation zu verhindern. Sie wirken auf Netanjahu ein, werden sich in ihrem Abschlusskommuniqué vermutlich für eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran aussprechen. Unumstritten ist das nicht: Es gibt auf Capri auch Debatten über die Deutlichkeit der Sprache, die verwendet wird.

Was tut Netanjahu?

Dabei steigt in Deutschland auch der Druck auf Baerbock: Kritiker werfen ihr vor, dass sie mit leeren Händen aus Israel gekommen sei. Ihre Bemühungen seien ohne Erfolg gewesen, und am Ende sei sie noch von Netanjahu abgewatscht worden. Israels Premier hatte am Montag mit Blick auf den Besuch von Baerbock und Cameron gesagt: "Sie haben alle möglichen Vorschläge und Ratschläge", erklärte er. "Ich schätze das, aber ich möchte klarstellen, dass wir unsere Entscheidungen selbst treffen werden. Der Staat Israel wird alles Notwendige tun, um sich selbst zu verteidigen."

Die Aussage enthält im Prinzip keine Neuigkeit. Natürlich entscheidet jeder Staat selbst und souverän über seine Sicherheit. Aber es ist ein Nackenschlag für Baerbock und Cameron, denn Netanjahu verkündete diese Selbstverständlichkeit schließlich kurz nach ihrem Besuch in Israel. Die Botschaft ist klar: Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Cameron bekräftigt, dass Israel natürlich seine Entscheidung selbst trifft. "Wir hoffen, dass es auf eine Weise reagieren wird, die sowohl intelligent als auch hart ist."