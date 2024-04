In Italien kämpft die G7-Gruppe darum, im Krisengewitter nicht die Initiative zu verlieren. Dabei läuft es für den Westen aktuell sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten katastrophal. Es droht ein schmerzhaftes Eingeständnis.

Von der Insel Capri berichtet Patrick Diekmann.

Der gegenwärtige Krisensturm hat die Welt weiter fest im Griff. Der Krieg in der Ukraine, die humanitäre Katastrophe in Gaza, die drohenden Konflikte im Nahen Osten und im Indopazifik. Viele Staaten versuchen mit zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen, die Gewalt in vielen Teilen der Welt einzudämmen. Das ist aber ein wahrer Kraftakt: Denn oftmals werden diplomatische Bemühungen derzeit durch neue Eskalationen wieder zurückgeworfen. Immer wieder ist die Diplomatie mit Gegenwind konfrontiert – und manchmal sogar mit einem neuen Sturm.

Der Angriff des Iran mit 300 Raketen und Drohnen gegen Israel in der Nacht zum Sonntag ist einer dieser neuen Stürme. Auch das noch, wird sich der ein oder andere Entscheider gedacht haben. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wollte ursprünglich in dieser Woche in Israel über mögliche Lösungen für die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen verhandeln und beim G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister auf der italienischen Insel Capri mit ihren westlichen Partnern über Unterstützungen für die Ukraine und den Nahostkonflikt beraten.

Denn aus westlicher Perspektive scheinen die diplomatischen Bemühungen im Jahr 2024 weder in der Ukraine noch in Gaza die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Im Gegenteil: Die ukrainische Armee ist aufgrund mangelnder Unterstützung mit Rüstungsgütern in der Defensive und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weigert sich beharrlich, mehr zum Schutz der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen zu tun. Das bringt für die westliche G7-Gruppe auch die schmerzhafte Erkenntnis, dass ihr Einfluss auf die Krisenherde dieser Welt immer limitierter zu werden scheint. Ein fatales Signal.

Die westliche Diplomatie braucht nun dringend einen Erfolg.

Aus Israel nach Italien

Vor ihrer Teilnahme am G7-Gipfel auf der italienischen Insel Capri war Baerbock in Israel. Es war seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ihr siebter Besuch in dem Land, der insgesamt achte in der Region. Die Reise stand schon länger im Kalender der Ministerin. Eigentlich sollte es in Israel aber darum gehen, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern, und darum, auf Netanjahu einzuwirken, damit dieser von einem Angriff auf Rafah absieht. In der Stadt im Gazastreifen sollen Hunderttausende Binnenvertriebene ausharren, Kämpfe dort wären eine Katastrophe.

Doch der iranische Angriff am Wochenende stellte diesen Besuch auf den Kopf. Plötzlich hatte Baerbocks Reise eine noch viel größere Brisanz. Zwar stehen viele Staats- und Regierungschefs im telefonischen Kontakt mit Netanjahu. Aber Baerbock war mit dem britischen Außenminister David Cameron die erste Ministerin der G7-Gruppe, die vor Ort war.

Sollte sich die humanitäre Lage in Gaza weiter zuspitzen, könnte sich der Konflikt zu einem Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten ausweiten. Und genau dieser große Krieg ist durch den Angriff des Mullah-Regimes wahrscheinlicher geworden, den Teheran als Reaktion auf einen mutmaßlich israelischen Angriff auf ein iranisches Konsulat in Damaskus sieht.