Diese prominente Frau half bei Haftbefehl gegen Netanjahu

Khan hat im Zuge der Ermittlungen Haftbefehle gegen israelische Politiker, unter anderem den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminsiter Joaw Galant und gegen den Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof in Den Haag am Montag mit (hier lesen Sie mehr zu den Vorwürfen).

Clooney: "Kein Konflikt steht über dem Gesetz"

Clooney bestätigte ihr Mitwirken an dem Fall in einem Statement: "Ich habe in diesem Gremium mitgewirkt, weil ich an die Rechtsstaatlichkeit und die Notwendigkeit, das Leben von Zivilisten zu schützen, glaube. Das Gesetz zum Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg wurde vor mehr als 100 Jahren entwickelt und gilt in jedem Land der Welt, unabhängig von den Gründen für einen Konflikt", schrieb Clooney auf der Website der Organisation "Clooney Foundation for Justice", die sie gemeinsam mit ihrem Gatten gegründet hatte.