Eine Spezialeinheit der Polizei stürmt eine Nawalny-Gedenkfeier. In der Ukraine steht ein ehemaliger hochrangiger Beamter vor Gericht. Alle Informationen im Newsblog.

Spezialeinsatzkommando stürmt Nawalny-Gedenkfeier in Moskau

3.44 Uhr: Die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau ist hart gegen Anhänger des verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny vorgegangen, die sich an dessen Geburtstag zu einer kleineren Gedenkfeier versammelt hatten. Vertreter einer Sondereinheit hätten am Dienstagabend im Nordosten Moskaus eine Räumlichkeit gestürmt, in der sich einige Dutzend Menschen versammelt hatten, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Nawalny-Gedenkkonzerts aus Berlin zu schauen. Das teilte die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info mit.

Rund 30 Menschen seien zwischenzeitlich festgehalten, durchsucht und befragt worden. Das Medium "Sota" veröffentlichte ein kurzes Video, das mehrere maskierte Beamte im Anmarsch zeigt.

Nawalny, der am Dienstag 48 Jahre alt geworden wäre, galt zu Lebzeiten als einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin und seit seiner Inhaftierung 2021 als politischer Gefangener. Im vergangenen Februar kam er unter bis heute ungeklärten Ursachen in einem Straflager im äußersten Norden Russlands ums Leben. Seine Angehörigen und Unterstützer sprechen von Mord – auch, weil Nawalny erst wenige Jahre zuvor im Sommer 2020 einen Nervengiftanschlag nur knapp überlebt hatte und dadurch gesundheitlich geschwächt war.

Dienstag, 4. Juni 2024

Ukraine: Ex-Chef der Waffenbeschaffung vor Gericht

21.58 Uhr: Wegen mutmaßlicher Korruption muss sich in der Ukraine der frühere Chef der Waffenbeschaffung vor Gericht verantworten. Ihm werde vorgeworfen, Preise für Flugzeugteile zu deutlich überhöhten Preisen vereinbart zu haben, teilt die Antikorruptionsbehörde in Kiew mit. Der Fall stamme aus dem Jahr 2016 und stehe demzufolge nicht im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Kampf der ukrainischen Armee gegen Russlands Angriffe.

Der damals unter anderem für Waffenimporte zuständige Beschuldigte habe mit einer privaten Firma Preise für Flugzeugteile vereinbart, die siebenmal höher lagen als der Marktwert, erklärt die Behörde weiter. Sein Verhandlungspartner stehe bereits vor Gericht. Durch das kriminelle Handeln der beiden Männer seien dem Staat Verluste in Höhe von fast 13 Millionen Griwna (rund 300.000 Euro) entstanden.

Scholz verteidigt späte Klarheit über Verwendung gelieferter Waffen

19.10 Uhr: Kanzler Olaf Scholz verteidigt, dass die Bundesregierung der Ukraine erst Ende vergangener Woche offiziell erlaubt hat, gelieferte Waffen auch für Angriffe auf Ziele in Russland zu verwenden. Man habe dies erst bekannt gegeben, als die Abstimmung mit den Verbündeten darüber abgeschlossen gewesen sei, sagt Scholz in Berlin in Anspielung auf Äußerungen des US-Präsidenten.

Strack-Zimmermann: "Hätte deutlich früher kommen müssen"

16.45 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat den Kurswechsel der Bundesregierung beim ukrainischen Einsatz von Waffen aus Deutschland gegen Militärziele in Russland begrüßt. "Das Völkerrecht sieht ausdrücklich auch gezielte Angriffe als Verteidigung vor. Das heißt konkret, dass es völkerrechtskonform ist, dass die Ukrainer sich wehren, dass wir mit Waffen und Material helfen, und dass der Aggressor bereits im Vorfeld ausgeschaltet wird. Das gilt ausdrücklich nur für militärische Ziele", sagt die FDP-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sie kritisierte: "Das hätte deutlich früher kommen müssen."