Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat davor gewarnt, dass die Ausbreitung von Künstlicher Intelligenz die Gefahr eines Atomkriegs vervielfacht. Die Menschheit befinde sich "auf Messers Schneide", sagt er in einem Video, das am Freitagmorgen bei der Jahrestagung der US-Arms Control Association (ACA) in Washington abgespielt wurde.