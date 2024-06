Wie sieht der Plan Bidens aus?

Der von Biden Ende Mai vorgestellte ambitionierte Plan ist in drei Phasen eingeteilt. Zunächst sieht der Entwurf eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor. Dabei sollen sich alle israelischen Streitkräfte, die sich noch in dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens befinden, zurückziehen. Außerdem solle in diesem Zeitraum eine bestimmte Gruppe von Geiseln – darunter Frauen, Ältere und Verletzte – freigelassen werden. Im Gegenzug würden Hunderte Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind, freikommen. Auch eine erhebliche und nachhaltige Steigerung der humanitären Hilfe in dem Küstengebiet des Gazastreifens sowie mit ein Beginn der Aufräumarbeiten sei vorgesehen.