Im jetzt aufgelösten Parlament stellten die LePenisten 89 Abgeordnete. Am Sonntag ist nun eine absolute Mehrheit möglich. Sehr wahrscheinlich ist sie allerdings nicht. Im ersten Wahlgang haben 76 Kandidierende (von 577) direkt ihr Mandat gewonnen, darunter 37 des RN und 32 der linken Volksfront (NFP). In den verbleibenden 501 Wahlkreisen wird am 7. Juli entschieden.

In 306 davon hätten sich dabei drei Konkurrenten gegenübergestanden. Aus staatsbürgerlicher Verantwortung, so sagen sie selbst, haben daraufhin 127 potenzielle Kandidaten der NFP zurückgezogen. Sie treten, so wie 81 Kandidaten der bisherigen Präsidentenmehrheit, nicht zum zweiten Urnengang an. So wollen sie verhindern, dass das Mandat an den RN geht, weil er oder sie die relative Mehrheit erzielen konnte.