Putin will zeigen, dass er nicht isoliert ist. Zuletzt traf er sich immer häufiger mit anderen Staatsoberhäuptern – so auch mit dem indischen Premier Narendra Modi.

Kremlchef Wladimir Putin hat den indischen Premier Narendra Modi in seiner Residenz in Nowo-Ogarjewo bei Moskau zum Tee empfangen. Der russische Präsident und der indische Regierungschef einigten sich dabei nach Angaben der Staatsagentur Tass, verschiedene Themen zunächst inoffiziell zu erörtern. Offiziell wollten sie erst am Dienstag sprechen.

Botschaft eindeutig: Russland sei nicht isoliert

Die Botschaft der Bilder ist klar: Auch nach knapp zweieinhalb Jahren Angriffskrieg in der Ukraine ist Russland alles andere als isoliert oder soll zumindest so aussehen. Dazu dienen auch weitere Treffen der vergangenen Tage und Wochen. Der Premier Ungarns, Viktor Orbán – zugleich auch EU-Ratspräsident – hatte Putin zuvor am Freitag in Moskau besucht. Mehr dazu lesen Sie hier.