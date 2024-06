Reise nach Vietnam Deshalb besucht Putin die alten kommunistischen Brüder Von t-online , wan Aktualisiert am 20.06.2024 - 05:21 Uhr Lesedauer: 4 Min. Der russische Präsident Wladimir Putin (R.) kommt auf dem internationalen Flughafen Noi Bai in Hanoi an. (Quelle: Minh Hoang) Kopiert News folgen

Dass Wladimir Putin jetzt Vietnam besucht, liegt nicht nur an guten und alten Beziehungen. Es geht auch um Einfluss in einer wichtigen Region.

Mit militärischen Ehren, wenn auch nicht so pompös wie zuvor in Nordkorea, ist Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwochabend in Vietnam empfangen worden. Nach russischen Angaben soll sich Putin am Donnerstag sowohl mit dem Generalsekretär der kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, auf dessen Einladung er in Hanoi ist, treffen als auch mit Präsident To Lam und Regierungschef Pham Minh Chinh.

Die Reise in einen der letzten verbliebenen kommunistischen Staaten ist kein Zufall. Auch wenn Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion vom Kommunismus abgeschworen hat, sind die alten Bande nur zu gut erhalten. Der Tourismus in dem asiatischen Land lebt bestens von russischen Gästen, manche überwintern dort sogar oder sind ausgewandert, Urlaubsorte wie Phan Tiet sind für Russen so etwas wie Palma de Mallorca für Deutsche. Auch deshalb kann in Teilen der Tourismusindustrie noch immer mit Rubel bezahlt werden, berichten Insider t-online.

Vietnam kauft viele Waffen in Russland

Während Hanois Beziehungen zu den sozialistischen Brüdern und Schwestern in Peking eher schwierig sind – zum Teil wegen gegenseitigen Ansprüchen auf Gebiete im Südchinesischen Meer – ist die russische Delegation willkommen. Das liegt auch daran, dass – wie die "New York Times" berichtet – ein großer Teil der vietnamesischen Waffen wohl aus Russland stammt. Mit diesen hat der Vietkong schon die Amerikaner aus dem Land geworfen und 1979 die Chinesen nach einem kurzen Einmarsch aus Nordvietnam vertrieben.

Nguyen The Phuong, ein Experte an der Universität von New South Wales in Australien, der sich mit der Militärpolitik Vietnams befasst, sagte der "New York Times", dass russische Waffen etwa 60 bis 70 Prozent des vietnamesischen Verteidigungsarsenals ausmachten. Dass es so bleibt, dürfte eines der Ziele Putins bei seinem Besuch sein.

Das kommunistische Regime in Hanoi, das jahrzehntelang von Moskau abhängig war, suchte sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neue Partner – und fand sie in den USA. Zuerst war es die wirtschaftliche Öffnung, die Geld aus Amerika in das von Planwirtschaft und Korruption gebeutelte Land brachte. Viele Vietnamesen, die im Krieg der USA gegen Vietnam geflüchtet waren, begannen, in ihrer alten Heimat zu investieren.

Vietnam hatte 2022 ein Wirtschaftswachstum von acht Prozent vorzuweisen und gilt als der neue asiatische Tiger. Diese Bezeichnung wurde zuvor Thailand zugewiesen, doch in Bangkok stehen die Zeichen nach mehreren Putschen und immer wieder veränderten Gesetzen der Regierung auf Rezession, das Wachstum lag zuletzt bei 2,6 Prozent.

Russland hat im vergangenen Jahr Rohstoffe im Wert etwa zwei Milliarden Dollar aus Vietnam importiert, der Export in das Land liegt geringfügig niedriger, berichtet die vietnamesische staatliche Zeitung "Vietnamplus". Die Militärexporte sind in diesen Statistiken nicht einmal enthalten. Aber Putin kommt nicht nur nach Asien, um Waffen zu verkaufen und den Handel anzukurbeln.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.