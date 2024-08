Russland und der Westen haben einen groß angelegten Gefangenenaustausch vereinbart, der auch die Freilassung des in Russland verurteilten US-Reporters Evan Gershkovich umfasst. Nicht nur der im März 2023 inhaftierte Reporter des "Wall Street Journal" kommt frei, sondern auch der frühere US-Soldat Paul Whelan sowie zahlreiche Kremlkritiker. An dem Austausch sind mehrere weitere westliche Länder beteiligt.

Der in Belarus verurteilte Deutsche Rico K. kommt im Zuge des Gefangenenaustauschs zwischen Russland und dem Westen ebenfalls frei. Das teilte das türkische Präsidialamt am Donnerstag mit. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" will Bundeskanzler Olaf Scholz die Gefangenen in Berlin in Empfang nehmen und am Abend ein Statement abgeben.