Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater der USA , bestätigte in Washington , dass Washington eigentlich geplant hatte, auch Nawalny freizubekommen. "Wir haben mit unseren Partnern an einer Vereinbarung gearbeitet, die auch Alexej Nawalny betroffen hätte", sagte Sullivan. Wenige Tage nach dem Tod Alexej Nawalnys im Februar in einem russischen Gefängnis hatte das Team des russischen Oppositionsführers angegeben, es habe Verhandlungen mit den USA und Deutschland über einen geplanten Gefangenenaustausch gegeben.

Nawalny sollte gegen den Tiergartenmörder ausgetauscht werden

Maria Pewtschich, die politische Direktorin des Nawalny-Fonds für die Bekämpfung der Korruption, sagte in einem Ende Februar auf Youtube veröffentlichten Video: "Nawalny sollte in den nächsten Tagen freikommen, weil wir eine Entscheidung zu seinem Austausch erreicht hatten". Sie behauptete, Putin hätte ein Angebot erhalten, Wadim Krassikow – den im Dezember 2021 in Deutschland verurteilten sogenannten Tiergartenmörder – im Austausch gegen Nawalny und zwei US-Amerikaner an Russland auszuliefern. Das Angebot sei vom russischen Milliardär Roman Abramowitsch an den Kreml weitergeleitet worden.