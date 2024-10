Bundesliga-Star will zurück ins DFB-Team

Israel tötet einen wichtigen Hamas-Kommandanten. Deutschland weitet Rüstungsexporte an Israel deutlich aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Wohl viele Tote bei Angriff im Gazastreifen

22.19 Uhr: Bei israelischen Angriffen im Norden des Gazastreifens hat es nach palästinensischen Angaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei Bombardements von Häusern im Flüchtlingsviertel Dschabalija gab es dem Zivilschutz zufolge viele Tote und Verletzte. Genauere Angaben zu bekommen war schwierig, weil der Zugang zu dem vom Militär abgeriegelten Gebiet eingeschränkt ist.

Für die Zivilisten in dem umkämpften Flüchtlingsviertel Dschabalija ist die Lage verzweifelt. Wegen Hunger und aus Angst vor Kämpfen mache sich ein Teil der Menschen auf den gefährlichen Weg durch das Kriegsgebiet Richtung Süden, hatten Bewohner der Deutschen Presse-Agentur zuvor am Telefon berichtet. Nach Darstellung der israelischen Armee haben in den letzten Tagen schon Tausende Zivilisten Dschabalija nach entsprechenden Aufforderungen verlassen.

Libanon meldet weitere Tote nach israelischen Daumen

21:52 Uhr: Bei israelischen Angriffen im Libanon hat es nach Behördenangaben erneut zahlreiche Opfer gegeben. Bei verschiedenen Angriffen im Nordosten des Landes wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 53 verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte. Unter den Todesopfern waren demnach auch drei Minderjährige.

Bei einem weiteren Angriff auf Madschdel Sun im Süden Landes nahe der israelischen Grenze seien zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Zwei weitere Menschen seien bei einem Angriff auf ein Auto in Kahale, ca. 12 Kilometer östlich der Hauptstadt Beirut, getötet worden. Dabei seien auch zwei weitere Personen verwundet worden.

Israel tötet Hamas-Kommandanten, der Massaker anführte

21.20 Uhr: Muhammed Abu Attawi, der Kommandeur der Nukhba-Truppe der Hamas wurde am Mittwoch bei einem Luftangriff im Gazastreifen getötet. Das gaben die israelische Armee und der Geheimdienst Shin Bet bekannt.

Attawi führte am 7. Oktober 2023 die Tötung und Entführung von Israelis aus einem Bunker am Straßenrand in der Nähe des Kibbutz Re'im an und gilt laut israelischen Angaben als wichtiger Feldkommandant der Hamas.

Während des Angriffs am 7. Oktober befahl Attawi den Angriff auf einen Luftschutzbunker in der Nähe von Re'im, in den sich die Besucher des Nova-Festivals geflüchtet hatten. Vier Menschen wurden lebendig aus der Unterkunft entführt, 16 wurden ermordet. Sieben konnten überleben und später gerettet werden.

19.56 Uhr: Fünf israelische Soldaten sind nach Militärangaben bei Kämpfen im Süden des Libanons getötet worden. Bei einem Vorfall seien insgesamt vier Reservisten im Alter von 22 bis 42 Jahren getötet worden, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Sechs weitere Soldaten erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser in Israel transportiert. Bei einem weiteren Vorfall sei der 23-jährige Kommandeur einer Hunde-Einheit getötet worden.

Israelische Medien berichteten, die vier Reservisten seien am Mittwoch in ein südlibanesisches Dorf eingedrungen und dabei von Kämpfern der Hisbollah-Miliz überrascht worden. Diese seien aus einem Schacht gekommen und hätten Handgranaten auf die Truppen geworfen.

Israelische Delegation reist für Geiselgespräche nach Doha

17.45 Uhr: Eine israelische Delegation wird der Regierung in Jerusalem zufolge am Sonntag nach Doha reisen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor teilten die USA und Katar mit, dass dort ein Treffen geplant sei mit dem Ziel, die Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln der radikal-islamischen Hamas wieder in Gang zu bringen.

Putin spricht von humanitärer Katastrophe im Gazastreifen