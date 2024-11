Iran kündigt Vergeltung an – und nennt auch einen Zeitraum

Israel teilt UNO Ende der Zusammenarbeit mit UNRWA mit

Seinem Post hängt er eine Kopie vom Schreiben des Außenministeriums in Jerusalem an. Demnach wird die Gesetzgebung nach einer dreimonatigen Frist in Kraft treten. In dieser Zeit und danach werde Israel weiterhin mit internationalen Partnern, einschließlich anderer UN-Organisationen, zusammenarbeiten, um humanitäre Hilfe für Zivilisten in Gaza auf eine Art zu gewährleisten, die nicht Israels Sicherheit gefährde.