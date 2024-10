Der Iran will auf die jüngsten israelischen Angriffe antworten. Bei einem libanesischen Raketenangriff sterben fünf Menschen in Israel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iranische Offizielle bestätigen Angriffspläne auf Israel

0.20 Uhr: Zwei hochrangige iranische Beamte erklärten am Donnerstag, dass der Iran eine Antwort auf die jüngsten Angriffe Israels plane. Das berichten laut "New York Times" iranische Medien. Die Beamten drohten damit, den Zyklus der Vergeltung zwischen den beiden Ländern fortzusetzen. "Die Antwort des Irans auf die zionistische Aggression steht fest", sagte General Ali Fadavi, der stellvertretende Kommandeur des Korps der iranischen Revolutionsgarden, laut iranischen Medien.

"Wir haben in 40 Jahren noch nie eine Aggression unbeantwortet gelassen. Wir sind in der Lage, alles, was die Zionisten besitzen, mit einer einzigen Operation zu zerstören", sagte General Fadavi gegenüber dem libanesischen Fernsehsender Al Mayadeen. Es war damit die erste Äußerung eines iranischen Offiziellen, dass der Iran beabsichtigt, Vergeltung für die israelischen Angriffe vom 26. Oktober auf seinem Boden zu üben.

Libanon: Fast 70 israelische Luftangriffe binnen 24 Stunden

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldet eine Serie von Angriffen in Hosch im Süden des Landes. Örtliche Medien berichten von mindestens acht Angriffen auf Wohngebiete. Das israelische Militär gab an, "Kommando- und Kontrollzentren" der Hisbollah in dem Ort angegriffen zu haben. Zuvor hatte die Armee Evakuierungsaufforderungen an Bewohner mehrerer Orte im Süden veröffentlicht. NNA zufolge gibt es weitere Angriffe auf mehrere Orte im Süden des Landes. Auch die Küstenstadt Tyrus sei erneut getroffen worden.