Wirbel um Foto von Robert F. Kennedy Jr.

3.30 Uhr: Ein Foto von Robert F. Kennedy Jr., dem designierten US-Gesundheitsminister, hat in den sozialen Medien für Gesprächsstoff gesorgt. Das Bild zeigt den 70-Jährigen im Trump-Flieger Force One, wie er verlegen vor einem Big Mac und einer Coca-Cola sitzt. Mit ihm am Tisch: Donald Trump, Elon Musk, Donald Trump Jr. und weitere prominente Personen, die ebenfalls Fast Food genießen. Die Aufnahme, offenbar nach einem UFC-Kampf in New York entstanden, löste in den sozialen Medien eine Welle von Reaktionen aus – von Memes bis zu kritischen Kommentaren. Hier lesen Sie mehr.