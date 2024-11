Der erste Tag eines G20-Gipfels ist oft der harmonische Teil des jährlichen Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer. Es ist die Zeit der Händedrücke, die Momente, in denen die Staats- und Regierungschefs betonen, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen schätzen. Die bilateralen Gespräche und der Streit um die Abschlusserklärung folgen dann üblicherweise am zweiten Tag.

Beim G20-Gipfel in Rio de Janeiro dominierte am Montag insbesondere eine Frage die Gespräche um das Familienfoto: Darf der russische Außenminister Sergej Lawrow , der Wladimir Putin bei der Konferenz vertritt, mit auf das Bild? Schließlich führt Russland noch immer einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine , mittlerweile seit 1.000 Tagen.

In den vergangenen drei Jahren hielt sich Lawrow bei den G20-Gipfeln eher zurück. Er wirkte isoliert, reiste immer so früh ab wie möglich. Das letzte traditionelle Familienfoto bei einem G20-Gipfel war 2021 in Rom aufgenommen worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gab es keines mehr, weil die Staats- und Regierungschefs westlicher Staaten sich nicht gemeinsam mit Vertretern Russlands fotografieren lassen wollten.

Doch in Rio kam am Montag alles anders: Lawrow war in der letzten Reihe des Familienbildes zu sehen, dagegen fehlte US-Präsident Joe Biden auf dem Foto. Schnell machten in der brasilianischen Metropole Gerüchte die Runde: Könnte Bidens Fehlen etwa mit Lawrows Anwesenheit zusammenhängen?