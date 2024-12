Kopiert News folgen

Ein Treffen alter Freunde: Angela Merkel stellt in Washington ihre Memoiren vor, gemeinsam mit Barack Obama. Eine Veranstaltung, die hohe Erwartungen enttäuscht.

Wenn die ehemals mächtigsten Politiker der westlichen Welt zusammenkommen, könnte man eigentlich erwarten, dass das, was sie erzählen, von Relevanz ist. Dass sie über die drängenden Themen der aktuellen Zeit sprechen: über Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, über die Konflikte im Nahen Osten, über die Wirtschaftskrisen, über den Verfall der Demokratie. Dass sie die aktuellen Probleme knallhart analysieren, darüber diskutieren, welche Lösungen es jetzt benötigt und den Politikern entsprechende Ratschläge an die Hand geben.

Wer Altkanzlerin Angela Merkel und Ex-US-Präsident Barack Obama am Montagabend in der US-Hauptstadt Washington gute anderthalb Stunden zugehört hat, dürfte allerdings arg enttäuscht sein. Denn ihr Gespräch war nicht relevant. Mehr noch: Es war langweilig, aus der Zeit gefallen, voller gegenseitiger Lobhudelei. Und besonders: frei von jeglicher Selbstkritik.

Die beiden ehemaligen Staatenlenker waren in dem Konzertsaal "The Anthem" angetreten, um über Merkels Buch "Freiheit" zu sprechen, über ihre Memoiren. Das Gespräch mit Obama bildete dabei den Auftakt einer kleinen Welttour, die Merkel mit ihrem 740-Seiten-Werk absolvieren wird.

Zwei Sessel, zwei kleine Tischchen – Merkel im klassischen weißen Blazer, den sie bereits vergangene Woche in Berlin beim Gespräch mit Anne Will trug, Obama im dunklen Anzug. So sah es auf der Bühne aus, auf der sonst große Bands spielen.

Beobachter sehen Merkel und Obama für Krisen mitverantwortlich

Wie zwei frühere Arbeitskollegen schwadronierten Merkel und Obama über die guten, alten Zeiten, ohne die aktuellen Krisen auch nur einmal zu erwähnen (mit Ausnahme des Klimawandels). Kein einziges Mal fiel etwa der Name Wladimir Putin. Kein einziges Mal der Name Joe Biden oder der Name Donald Trump.

Aus Sicht von Obama und Merkel war das nachvollziehbar. Natürlich mussten sie sich nicht zu den aktuellen Krisen äußern. Doch als Zuhörer hätte man sich es gewünscht.

Gespräch über die Kindheit

Stattdessen sprachen sie über Merkels Kindheit. Sie erzählte ausführlich, wie sie in der DDR aufwuchs, was sie prägte. Merkel sprach von einer glücklichen Zeit – obwohl sie in einer Diktatur lebte. Alles Dinge, die an sich womöglich interessant wären. Aber nicht, wenn man eigentlich erwartet, es geht um die große Politik.

Besonders auffällig war, dass sich Obama scheinbar kaum auf das Gespräch vorbereitet hatte. Seine Fragen an die CDU-Politikerin schienen improvisiert. Teilweise lavierte er minutenlang herum, bis er eine Frage formulierte, auf die Merkel dann eine langwierige Antwort gab.

Die Kommunikation erschwerte, dass Obama Englisch sprach – Merkel allerdings stets auf Deutsch antwortete. "Sie sollten wissen, dass ihr Englisch exzellent ist und wir nie Übersetzer benutzen", lobte Obama die Ex-Kanzlerin. Aber sie sei eben eine sehr genaue Person. Und Genau-Sein, das gehe für Merkel nun mal besser auf Deutsch, erklärte Obama.

"Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen"

Über weite Teile hinweg waren sich die beiden in dem Gespräch einig. In der Vergangenheit war das aber nicht immer so, wie die Altkanzlerin zugab. "Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir in Deutschland sagen." Die Lacher des Publikums hatte sie auf ihrer Seite.

Kurze Uneinigkeit herrschte an dem Abend nur bei einem Thema: Warum Merkel Obama in seinem ersten Wahlkampf untersagt hatte, vor dem Brandenburger Tor zu sprechen. Er musste an die nahe gelegene Siegessäule ausweichen.