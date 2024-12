Großflächiger Ausfall Sabotage? Datenkabel zwischen Schweden und Finnland beschädigt

Verlegung eines Breitband-Internetkabels: In Finnland wurde ein solches Kabel beschädigt, die Behörden gehen von Sabotage aus. (Quelle: Sean Gallup)

Ein Datenkabel zwischen Finnland und Schweden ist beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

In der Nacht zum Dienstag ist ein Datenkabel, das zwischen Finnland und Schweden verläuft, beschädigt worden. Das meldete der Rundfunksender Sveriges Radio und bezog sich auf Polizeiangaben. Demnach geht die finnische Polizei von einem Verbrechen aus. Die schwedische Telekommunikationsbehörde PTS bestätigte der Zeitung "Dagens Nyheter", dass zwei Schäden an einem Internetkabel an Land auf finnischem Gebiet festgestellt wurden.

Wie das Daten- und Kommunikationsunternehmen GlobalConnect am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine Landleitung, an der es an zwei unterschiedlichen Stellen Beschädigungen gegeben habe. Zu dem Vorfall sei es bereits am Montag gekommen, seitdem liefen Reparaturarbeiten. Ein Schaden sei bereits behoben. Seekabel seien nicht betroffen.

Minister: Kabelbruch wurde absichtlich herbeigeführt

Die finnische Verkehrs- und Kommunikationsministerin Lulu Ranne schrieb auf X, dass die Behörden die Angelegenheit untersuchen. "Wir nehmen die Situation ernst", schloss Ranne ihren Post. Der schwedische Zivilschutzminister Carl-Oskar Bohlin teilte der Tageszeitung "Aftonbladet" mit, aufgrund der Umstände des Ausfalls bestehe der Verdacht, dass der Kabelbruch absichtlich herbeigeführt wurde.