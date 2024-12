Vorlesen News folgen Artikel teilen

Russland war bis vor Kurzem ein wichtiger Verbündeter Armeniens. Doch viele vor allem junge Armenier haben keine Lust mehr auf Putin und Russland. Schuld daran ist ein Krieg.

Tobias Schibilla berichtet aus Eriwan.

Der Smog hängt tief in Eriwan. Konzentriert lenkt Taxifahrer Artjom seinen schwarzen Toyota durch den Berufsverkehr in den engen Straßen der armenischen Hauptstadt. "Hier heizen viele Menschen mit Holz", erklärt er. "Deshalb kann man im Winter nicht so weit sehen." Weißer Rauch kommt aus den Schornsteinen der Häuser, er setzt sich fest zwischen den Wohnblöcken. Autos, die in der Nähe der Häuser parken, sind mit einer dünnen Ascheschicht bedeckt. Die Sichtweite beträgt teils weniger als 50 Meter.

Im April 2022 ist Artjom nach Armenien eingewandert. Eigentlich kommt er aus der russischen Schwarzmeermetropole Sotschi, dort hat er Wirtschaftswissenschaften studiert. Doch als Putin im Februar 2022 die Ukraine überfiel, floh der 26-Jährige. "Ich werde ganz sicher nicht für Wladimir Putin sterben", sagt er. "Russland und die Sowjetunion standen einmal für den Frieden in der Welt, doch das ist vorbei."

Artjom ist nicht der Einzige, der im südlichen Kaukasus versucht, dem Kriegsdienst zu entkommen. Bis zu 100.000 Menschen sind seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Armenien gekommen – die Gründe dafür sind vielfältig: Einige, wie Artjom, wollen der Einberufung zum Krieg entgehen. Andere Russen sehen im Südkaukasus bessere Chancen, um Geld zu verdienen. Denn Sanktionen der Europäischen Union gibt es gegen Armenien anders als gegen Russland nicht – im Gegenteil.

Der Westen und die kleine Kaukasusrepublik nähern sich seit Jahren immer weiter an. Für Armenien bedeutet das auch: Die Europäische Union wird zu einem immer wichtigeren Handelspartner – mittlerweile ist sie der zweitgrößte Exportmarkt des Landes, nach Russland. In wenigen Jahren wird Europa an Russland vorbeiziehen. Das zeigt sich auch im Wirtschaftswachstum: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 wächst die armenische Wirtschaft im Schnitt um 10,5 Prozent pro Jahr.

Gleichzeitig entfernt sich Armenien von Russland. Grund dafür ist aber weniger der Ukraine-Krieg als Russlands Rolle in einem anderen Krieg: dem zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Viele Armenier fühlen sich von Russland verraten

Politikwissenschaftler Narek Sukiasyan erklärt das damit, dass "viele Armenier sich von Russland verraten fühlen". Denn Aserbaidschan annektierte nach dem Krieg im Jahr 2020 rund ein Drittel des armenischen Staatsgebiets, im Jahr 2022 folgten weitere, kleinere Annexionen. Russland, das bisher als Schutzmacht Armeniens aufgetreten war, hielt sich zurück und ließ Aserbaidschan gewähren. Das hat dazu geführt, dass vor allem junge Armenier mit Russland brechen und sich dem Westen zuwenden.

So auch Mary. Die Armenierin studiert an der Amerikanischen Universität Armeniens Kunst. "Ich bin mit der russischen Kultur aufgewachsen, liebe die russische Musik, die Literatur, die Filme", sagt sie. Politisch sehe sie Russland aber ebenso als Feind wie die Türkei oder Aserbaidschan. "Auch Putin ist der Feind unseres Landes."

Sie hofft, dass sich Armenien weiter an den Westen annähert. "Wenn das passiert, können wir als Volk, als Land freier sein", sagt sie. Aber die Studentin fürchtet, dass Wladimir Putin einen Prozess der Kolonialisierung der ehemaligen Sowjetrepubliken vorantreibt. "Worin das enden kann, sehen wir an den schrecklichen Kriegsverbrechen, die Russland in der Ukraine begeht." Sie sorgt sich, dass ihr Land allein sein wird, wenn Aserbaidschan es erneut angreift.

Die armenische Sicherheitsarchitektur ist zusammengebrochen