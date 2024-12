Obwohl die Regierung in Moskau Assad in Syrien nicht helfen wollte, ließ sie ihn nicht gĂ€nzlich im Stich. Außenminister Sergei Lawrow, der am Samstag und Sonntag am Doha-Forum in Katar teilnahm, leitete die diplomatische BemĂŒhung, Assads Sicherheit zu gewĂ€hrleisten. Lawrow habe Verbindungen der TĂŒrkei und Katars zur HTS genutzt, um Assads sicheren Abgang nach Russland zu gewĂ€hrleisten. Ein westlicher Insider sagte, Lawrow habe "alles in seiner Macht Stehende getan".