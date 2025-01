Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die deutsche Außenministerin reist nach Syrien. Änderungen im Lehrplan sorgen in dem Land für Kritik. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Außenministerin Baerbock reist nach Damaskus

06.07 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock ist rund vier Wochen nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad zu einem unangekündigten Besuch nach Syrien gereist. Die Grünen-Politikerin ist von Zypern aus nach Damaskus geflogen. In der syrischen Hauptstadt will sie im Auftrag der Europäischen Union gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Noël Barrot unter anderem mit den neuen De-facto-Herrschern sprechen.

Houthi greifen Israel mit Rakete an

4.55 Uhr: Das israelische Militär berichtete am frühen Freitagmorgen, dass eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete in israelisches Territorium eingedrungen sei. Man habe versucht, sie abzufangen. "Die Ergebnisse [der Abfangversuche] werden untersucht", heißt es in einer Erklärung der IDF. Der Ambulanzdienst Magen David Adom sagt unterdessen, dass er keine Berichte über direkte Verletzungen aufgrund des Raketenangriffs der Houthi-Terroristen erhalten hat. Sanitäter würden aber mehr als 20 Personen behandeln, die unter akuter Angst leiden oder auf dem Weg in Schutzräume verletzt wurden.

Syrien ändert Lehrplan: Mehr Islam

1.15 Uhr: In Syrien gibt es Kritik an einer Änderung des Lehrplans. Das Bildungsministerium hat auf Facebook mehrere Neuerungen bekannt gegeben. Es wurde eine Liste veröffentlicht, welche Formulierungen in Büchern und anderen Lehrmitteln geändert werden sollen. So soll es statt "Pfad zum Guten" jetzt "Pfad zum Islam" heißen. Wenn es darum geht, dass Menschen vom Glauben abgekommen sind, sollen in Zukunft "Juden und Christen" genannt werden. Teile, die sich mit der Entstehung des Lebens beschäftigen, seien komplett aus dem Lehrplan gestrichen worden, berichtet der US-Sender CNN. Die Änderungen sollen alle Schüler zwischen sechs und 18 Jahren betreffen.

Auf Facebook gab es bereits Kritik: "Die derzeitige Regierung ist eine geschäftsführende Regierung, die nicht das Recht hat, diese Änderungen an den Lehrplänen vorzunehmen", kommentierte ein Nutzer den Facebook-Post des Ministeriums. "Die Lehrpläne müssen im Einklang mit der neuen Verfassung geändert werden", schrieb der Nutzer. Das Bildungsministerium teilte laut CNN mit, dass man lediglich versucht habe, Passagen zu ändern, die das Assad-Regime verherrlicht haben. Außerdem müssten die Änderungen noch von einem Ausschuss genehmigt werden.

Donnerstag, 2. Januar

Israelische Geisel wollte sich angeblich das Leben nehmen

12.32 Uhr: Eine israelische Geisel hat laut der islamistischen Terrorgruppe "Islamischer Dschihad in Palästina" einen Selbstmordversuch unternommen. Das Leben der Geisel habe aber gerettet werden können, sagt ein Mitglied der Gruppe in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Der Versuch habe vor drei Tagen stattgefunden und sei auf die psychologische Situation der Geisel zurückzuführen. Weitere Details nennt der Mann nicht.

Der "Islamische Dschihad in Palästina" handelt in enger Abstimmung mit der dort herrschenden Hamas. Die Terrorgruppe hatte Israel am 7. Oktober 2023 überfallen, etwa 1.200 Menschen ermordet und 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Einige Geiseln wurden offenbar zwischen den Terrorgruppen ausgetauscht. Wie viele der Geiseln noch am Leben sind, ist unklar. Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine Freilassung weiterer Geiseln stecken laut israelischen Medienberichten in einer Sackgasse.

Israels Ex-Verteidigungsminister Galant verlässt Parlament

10.26 Uhr: Israels früherer Verteidigungsminister Joav Galant zieht sich zwei Monate nach seiner Entlassung aus der Regierung auch aus dem Parlament zurück. Er habe dem Präsidenten der Knesset vor Kurzem sein Rücktrittsschreiben übermittelt, sagte Galant in einer Ansprache. Es gebe Momente, in denen man innehalten, die Situation beurteilen müsse, so Galant weiter. Er betonte zugleich, als Mitglied der Likud-Partei weitermachen zu wollen.