"Gemeinsam stehen Frankreich und Deutschland an der Seite des syrischen Volkes, in all seiner Vielfalt", erklärte Barrot im Onlinedienst X. Beide Länder wollten "einen friedlichen und anspruchsvollen Übergang im Dienste der Syrer und für die regionale Stabilität unterstützen".

Zum Auftakt ihres Besuchs in Syrien besuchten Baerbock und Barrot das Saidnaja-Gefängnis in der Nähe von Damaskus. Bei ihrem Besuch in der unter dem gestürzten Staatschef Assad berüchtigten Haftanstalt wurden die beiden Chefdiplomaten von Vertretern der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme begleitet. Gemeinsam besichtigten Baerbock und Barrot die unterirdischen Zellen und Kerker, in denen viele Insassen unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und zu Tode gefoltert wurden.

"Gerechtigkeit ein Eckpfeiler für die Versöhnung"

"Wenn ich heute hier sehe, was die Menschen in dieser Hölle, in diesem Höllengefängnis, durchgemacht haben, dann wird deutlich, wie wichtig Ihre Arbeit war", sagte Baerbock an die Weißhelme gewandt. Deutschland hat die Weißhelme ab 2016 unterstützt.

Es sei wichtig gewesen, "auf die Stimmen der freien Menschen in Syrien zu hören", wie etwa auf die der Weißhelme. Diese hätten "unterstrichen, was für ein Regime das Assad-Regime war, das Folter angewandt hat, die sich niemand vorzustellen vermochte". Nun sei es an der internationalen Gemeinschaft zu helfen, und "den Menschen, die hier in diesem Höllengefängnis gelitten haben, Gerechtigkeit zu verschaffen", so Baerbock.

Bei den Gesprächen mit der neuen Führung in Damaskus wollten sie und ihr französischer Kollege weitergeben, dass "Gerechtigkeit ein Eckpfeiler für die Versöhnung" in Syrien sei. In diesem Zusammenhang betonte die Ministerin, wie wichtig es sei, "die Beweise zu sichern und den Menschen Gerechtigkeit widerfahren" zu lassen.

Wohl rund 30.000 Inhaftierte in Saidnaja seit 2011

Laut der Vereinigung der Gefangenen und Vermissten des Saidnaja-Gefängnisses (ADMSP) wurden seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges im Jahr 2011 etwa 30.000 Menschen im Saidnaja-Gefängnis inhaftiert. Am Tag des Sturzes von Assad seien mehr als 4.000 Menschen entlassen worden. Viele Häftlinge sind im Gefängnis umgekommen oder werden nach wie vor vermisst.

Videotranskript lesen Was hat es mit dieser Geste auf sich?

Außenministerin Annalena Baerbock und ihr französischer Kollege Jean-Noel Barrot sind in Syrien vom aktuellen Machthaber Ahmed al-Scharaa in Damaskus empfangen worden.

Bei der Begrüßung im Palast des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad streckt der Anführer der islamistischen Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham jedoch nur Barrot die Hand aus.

Baerbock geht leer aus.

Al-Scharaa ist Islamist. Demnach ist es für ihn nicht üblich, bei einem Treffen mit einer Frau die Hand zu reichen.