Der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. So ist die Lage in den verschiedenen Ländern der Region.

Krieg in Gaza, die israelische Invasion im Südlibanon, das Ende des Assad-Regimes und ein damit verbundenes Machtvakuum in Syrien – der Nahe Osten kommt auch im Jahr 2025 nicht zur Ruhe.

Gaza: Behörde berichtet von mehr als 45.000 Toten

Ein weiteres Problem im Gazastreifen betrifft insbesondere Neugeborene und Kleinkinder. Viele palästinensische Familien wohnen dort mittlerweile in Zelten, da ihre Häuser von israelischen Luftangriffen zerstört wurden. In dem Palästinensergebiet regnet es im Winter häufig, dazu fallen die Temperaturen nachts in den einstelligen Bereich – Säuglingen und Kleinkindern droht so der Tod durch Auskühlung. Mindestens fünf Neugeborene sollen seit den Weihnachtstagen in Gaza erfroren sein, berichtet das UNRWA.