Putin: Friedensverhandlungen "möglich" – aber nicht mit Selenskyj

20.52 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine bekundet, direkte Gespräche mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj jedoch abgelehnt. "Wenn er an den Verhandlungen teilnehmen möchte, werde ich Leute für die Verhandlungen abstellen", sagte Putin in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen mit Blick auf Selenskyj.

Ukrainischer Vize-Verteidigungsminister entlassen

19.18 Uhr: Ein stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine ist nach Berichten über Streitigkeiten über unzureichende Waffenlieferungen entlassen worden. Auf Betreiben des ukrainischen Verteidigungsministers, Rustem Umjerow, wurde sein Vize Dmyjtro Klimenkow seiner Aufgaben entbunden, wie ein Sprecher am Dienstag erklärte. Dem vorausgegangen waren Medienberichte über Probleme im Verteidigungsministerium mit Waffenkäufen und -lieferungen, die zu Engpässen an der Front geführt haben sollen.

In der vergangenen Woche hatte Umjerow "unbefriedigende Ergebnisse" bei den Waffenlieferungen an die Armee kritisiert, die seit Monaten gegenüber den zahlenmäßig überlegenen und besser ausgerüsteten russischen Streitkräften zurückfällt. Zusätzlich äußerte der Verteidigungsminister Kritik an dem Büro für Verteidigungsbeschaffung, das im Mai 2022 gegründet worden war, um Militärausgaben zu optimieren und das Risiko für Korruption zu begrenzen.

Ukrainische Brigade fällt bei erstem Fronteinsatz auseinander

11.32 Uhr: Zum zweiten Mal binnen eines Monats ist eine neugeformte Einheit der ukrainischen Armee an der Front bei Pokrowsk in Donezk auseinandergefallen. In diesem Fall ist die 157. mechanisierte Brigade betroffen, berichten der ukrainische Sender Hromadske und die US-Zeitung "Forbes". Die Einheit habe kein ausreichendes Training erhalten und sei trotzdem mit Pokrowsk an einen der am härtesten umkämpften Frontsektoren geschickt worden, berichtet ein Angehöriger eines betroffenen Soldaten bei Hromadske.