Im Gespräch mit dem "Wall Street Journal" kündigte Vance an, nicht nur über Sicherheitspolitisches sprechen zu wollen, sondern auch über die deutsche Innenpolitik. So wolle er die deutschen Politiker dazu auffordern, mit der AfD zusammenzuarbeiten, da sonst der Wille der Wähler ignoriert werde. Lesen Sie hier mehr dazu. Im Anschluss an seine Rede will sich Vance mit Merz treffen. Eine Unterredung mit dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz ist dagegen nicht geplant.