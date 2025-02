König Charles III. hat US-Präsident Donald Trump zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien eingeladen – ein Novum in der jüngeren Vergangenheit. Premierminister Keir Starmer übergab Trump während seines Besuches im Weißen Haus am Donnerstag einen entsprechenden Brief des Königs. Trump nahm sofort an und sagte, er werde Großbritannien in naher Zukunft besuchen.