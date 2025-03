Kurz nach dem dritten Jahrestag des Beginns der russischen Invasion der Ukraine werden die Kräfte in diesem Krieg neu austariert. Die Ukraine hat einen seiner wichtigsten Verbündeten verloren: die USA . An Tag 1.101 des Ukraine-Kriegs führte Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus vor.

Vor laufenden Kameras hielt der US-Präsident Selenskyj eine regelrechte Standpauke. Das ukrainische Staatsoberhaupt sei undankbar, polterte Trump. Im Krieg gegen Russland habe sein Land nur dank US-Waffen so lange durchgehalten. Die Gespräche wurden abgebrochen. Selenskyj verließ das Weiße Haus vorzeitig, ohne ein geplantes Abkommen über den US-Zugang zu ukrainischen Rohstoffen zu unterzeichnen. Später schrieb Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social, dass Selenskyj nicht bereit sei für einen Frieden. Wenn er dazu bereit sei, könne er wiederkommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

In Moskau reagierte man auf das unerwartete Geschenk aus Washington erfreut, das von der Kreml-Propaganda nun ausgeschlachtet werden kann. Der Auftritt von Selenskyj sei ein "komplettes politisches und diplomatisches Scheitern des Kiewer Regimes", hieß es dort. "Mit seinem unverschämt rüpelhaften Benehmen in Washington hat Selenskyj bestätigt, dass er die gefährlichste Bedrohung für die Weltgemeinschaft als verantwortungsloser Brandstifter eines großen Krieges darstellt", behauptete die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

"Trump ist Wladimir Putins Mann im Weißen Haus"

In den sozialen Netzwerken löst das Verhalten von Trump eine Welle an entsprechenden sarkastischen Werken aus. Die erste Kategorie an Memes und Grafiken zeigt den US-Präsidenten als Befehlsempfänger des Kreml. Andere äußern hingegen Bewunderung für Selenskyj und seine Selbstbeherrschung. Mithilfe von KI zeigen sie, was hätte passieren können, hätte sich das ukrainische Staatsoberhaupt nicht ganz so gut unter Kontrolle gehabt.