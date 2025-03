Die IW-Expertin Sultan erwartet, dass Trump vermehrt Produktion in die Vereinigten Staaten zurückholen will. In diesem Fall führe aus seiner Sicht kein Weg an höheren Zöllen vorbei. "Dass er dabei der US-amerikanischen Wirtschaft selbst erheblichen Schaden zufügen dürfte, scheint zweitrangig." Eine Rückverlagerung von Produktion in die USA würde wegen der höheren Produktionskosten dort unweigerlich die Inflation treiben. Die Produkte würden für die Konsumenten teurer. Außerdem sind die USA auf Rohstoffimporte angewiesen.