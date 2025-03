Streit über Formulierungen zu Gaza

Die Einigung gelang trotz der Spannungen mit den USA unter Präsident Donald Trump , der die westliche Handels-, Sicherheits- und Ukraine-Politik in den vergangenen Wochen auf den Kopf gestellt hat. Daher waren die Gespräche zur Ausarbeitung der Erklärung vor dem Treffen in dem abgelegenen Touristenort La Malbaie in den Hügeln von Québec ungewöhnlich schwierig. Die Vertreter der G7 erklärten, es sei unerlässlich, die Einheit des Westens zu demonstrieren, insbesondere angesichts der Bemühungen um einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland.

Streit hatte es gegeben über die Formulierungen zu Gaza und dem Nahen Osten, insbesondere über die Vorstellung einer Zweistaatenlösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt, gegen die sich die USA zunächst stemmten. Der endgültige Entwurf erwähnte eine Zweistaatenlösung nicht und ließ Formulierungen fallen, die in früheren Entwürfen des Textes deren Bedeutung betont hatten. Vor allem auf Drängen der USA verschärften die G7 zugleich ihren Ton gegenüber China. Die Regierung in Peking wird in der Erklärung davor gewarnt, den Status quo in der Taiwanstraße mit Gewalt oder Zwang zu ändern. Darin wird auch die Sorge über die Lage im Ost- und Südchinesischen Meer geäußert.