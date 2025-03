Gute Miene zum bösen Spiel

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei ihrem Treffen in Kanada feiern die G7-Staaten, dass sie sich mit der Trump-Regierung auf eine Abschlusserklärung einigen konnten. Aber die Freude kommt zu früh. Denn ein Kurswechsel der USA ist nicht in Sicht.

Aus Charlevoix berichtet Patrick Diekmann.

Loading...

Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Zumindest atmeten die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Kanada am Freitag auf. Die wirtschaftsstarken Demokratien des Westens haben sich am Ende doch auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. "Die G7-Mitglieder bekräftigten ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung ihrer territorialen Integrität und ihres Existenzrechts sowie ihrer Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit", heißt es in dem Abschlussdokument.

Kampf um Einigung bei G7-Treffen: Trump lässt sie vortanzen

Selbst die USA sprechen sich weiterhin für eine Unterstützung der Ukraine aus. Unter US-Präsident Donald Trump ist das leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Schließlich nähert sich der Mann im Weißen Haus Russland an, stellte dagegen seine westlichen Verbündeten und vor allem die von Kreml-Chef-Wladimir Putin angegriffene Ukraine bloß. Dass die G7 nun zumindest einen Kompromiss in Kanada gefunden haben, zeigt vor allem eines: Der Westen ist nicht hoffnungslos verloren – selbst mit Blick auf die zerstörerische Politik von Donald Trump nicht.

Deshalb ist die Freude groß. Außenministerin Annalena Baerbock sprach am Freitag von einem "wirklich guten Tag" und von einem freundschaftlichen Treffen in Kanada. Ihr amerikanischer Amtskollege Marco Rubio zeigt "vorsichtigen Optimismus", dass ein baldiger Frieden in der Ukraine erreicht werden kann. Doch dafür gibt es eigentlich keinerlei Grund. Putin hat bislang keinerlei Entgegenkommen mit Blick auf die US-Friedenspläne signalisiert. Im Gegenteil: Der Kreml-Herrscher spielt auf Zeit, lässt Trump mit seinen politischen Vorstößen aktuell am langen Arm verhungern.

Auch die gemeinsame Abschlusserklärung der G7-Staaten ist nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ein kleiner diplomatischer Erfolg. Es überwiegt das Gefühl, dass die G7 in Kanada Schadensbegrenzung betrieben haben. Die zur Schau getragene Freude über Einigung war am Ende vor allem gute Miene zum bösen Spiel.

Kein Raum für Naivität

Zwar unterschrieb auch US-Außenminister Rubio die Einigung. Doch während des gesamten Gipfels ließ er sich bei allen Veranstaltungspunkten nicht blicken, bei denen Fotos der Geschlossenheit innerhalb der G7-Staaten hätten entstehen können. Dahinter steckt Absicht, eine Anweisung aus Washington. Dieses Versteckspiel ist eine Schande für die einstige westliche Führungsmacht USA.

(Quelle: IMAGO/imago) Zur Organisation Die G7 ist ein Zusammenschluss führender Industrienationen mit liberal-demokratischen Werten. Sie stimmen sich zu globalen Themen ab. Mitglieder sind: Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, USA sowie die EU als ständiger Gast.

Trotzdem ist es nur allzu verständlich, dass viele G7-Mitglieder in ihren abschließenden Statements die Lage schönfärben. Das westliche Bündnis ist bei der Bewältigung der großen geopolitischen Krisen auf die Amerikaner angewiesen. Zumindest in naher Zukunft wird sich daran nichts ändern. Deshalb ist es zwar richtig, gegenüber Trump selbstbewusst aufzutreten. Aber es wird in den kommenden Monaten und Jahren auch darum gehen müssen, Gräben im transatlantischen Bündnis zuzuschütten, wo die Möglichkeit dazu besteht.

Loading... Embed

So wenig Streit wie möglich, so viel Streit wie nötig.

Damit Trump die westlichen Verbündeten der USA ernst nimmt, müssen diese möglichst an einem Strang ziehen. Das ist beim G7-Treffen durchaus gelungen. Die Angst vor dem irrationalen US-Präsidenten schweißt US-Verbündete zusammen. Diese Beobachtung lässt sich aktuell auf viele westliche Bündnisse übertragen.