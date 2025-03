Bereits am Mittwochabend verpasste der US-Außenminister das gemeinsame Abendessen. Am Donnerstag berichten dann einige Teilnehmer der Gespräche von einer Überraschung: Rubio wird als sympathisch beschrieben, intelligent, etwas zurückhaltend, nicht aufgeblasen. Er soll Verständnis für die Europäer und für Kanada geäußert haben. Er ist also nicht Donald Trump – und muss trotzdem die Politik des US-Präsidenten vertreten.

"Genießen Sie Ihren Job noch?"

Dieser Zwiespalt zeigt sich in Kanada immer wieder. Auf dem Weg zum gemeinsamen Familienfoto am Donnerstagmorgen fragt Außenministerin Annalena Baerbock ihren US-Amtskollegen: "Genießen Sie Ihren Job noch?" Rubio zögert. "Ähm", antwortet er. Der weitere Gesprächsverlauf ist nicht mehr zu hören.

Baerbock spielt mit ihrer Frage vermutlich auf Trumps chaotische Außenpolitik an. Rubio muss die Scherben dieser Politik einsammeln, obwohl er sich einst für eine starke Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hatte. In Kanada wird außerdem klar: Der US-Außenminister steht in Konkurrenz zu den US-Sondergesandten Keith Kellogg und Steve Witkoff.

Trump lässt sie alle vortanzen und begünstigt den, der die besten außenpolitischen Ergebnisse zurück nach Washington bringt. Das Problem dabei: Witkoff befindet sich am Donnerstag noch in Moskau und führt dort Gespräche mit dem Kreml. Inhaltlich soll Rubio in Kanada über Ablauf und Inhalte kaum Bescheid gewusst haben, heißt es. Es ist ein großes Chaos.

Am Donnerstagmittag platzt eine Nachricht aus Moskau in das G7-Treffen: Putin lehnt den US-Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine weder ab, noch stimmt er zu. Stattdessen formuliert er eigene Bedingungen. Er fordert eine dauerhafte, friedliche Lösung des Konflikts – rückt aber nicht von Maximalforderungen ab. Ein Spiel auf Zeit, das Trump nicht gefallen wird. Zwar könnte man bei einem Stopp der Kämpfe über ebendiese Lösungen verhandeln. Aber Putin möchte eben keinen Frieden, das ist die bittere Erkenntnis.

Der russische Präsident stößt damit vor allem die US-Regierung vor den Kopf. Zeitgleich zum G7-Treffen sagt Trump in Washington zu Putins Weigerung: "Schade für die Welt", während er in seinem sozialen Netzwerk Truth Social gegen die Europäische Union schießt: Die EU sei in erster Linie gegründet worden, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu "verarschen", schreibt Trump. All das, während sein Außenminister mit führenden EU-Mitgliedern verhandelt.