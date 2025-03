Trump kommt mit der Abrissbirne

Denn ohne Zölle und Annexionspläne hätte Trump, wenn die Konservativen die Wahl in Kanada gewinnen würden, einen mit ihm sympathisierenden Nachbarn an seinen Nordgrenzen gehabt. Das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Auf dem G7-Treffen scherzten Kanadierinnen und Kanadier, dass sie sich viel lieber in die Arme des britischen Königs flüchten würden, anstatt Vertrauen in Washington zu setzen. Die Wut in Kanada ist groß.