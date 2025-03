Was will Musk bei Trump?

"Wenn er (Trump) verliert, bin ich am Arsch", hatte Musk in einem Interview mit Tucker Carlson gesagt und auf eine mögliche Haftstrafe angespielt. Nun könne Musk mit der vermeintlichen Effizienztruppe "Doge" seine einstigen Gegner in den Aufsichtsbehörden entfernen oder darauf hoffen, dass diese von sich aus gehen, sagte Iwersen.

Auch Ashbrook warnte davor, die Umbrüche in den USA zu unterschätzen. Laut der Politologin von der Bertelsmann Stiftung wird in den Vereinigten Staaten gerade die Meinungsfreiheit auf allen Ebenen eingeschränkt, bis hin zu den Naturwissenschaften. Musk greife zudem in die Außenpolitik ein und solle, so kolportierte die US-Kennerin, häufiger mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin telefonieren.