Demnach wurde die Untersuchung durch ein internes Memo angestoßen, das Joe Kasper, der Stabschef von Verteidigungsminister Pete Hegseth, am Freitag an die zuständigen Abteilungen versandte. Darin heißt es, die Leaks beträfen sensible Gespräche mit leitenden Personen im Pentagon und erforderten eine "sofortige und umfassende" Aufklärung. Polygraphen, also Lügendetektoren, könnten demnach "im Einklang mit geltendem Recht und den bestehenden Richtlinien" genutzt werden. Sollten Verdächtige identifiziert werden, werde der Fall an Strafverfolgungsbehörden übergeben.