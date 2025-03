Es ist das nächste Kapitel im Handelsstreit zwischen den USA und Europa. US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Auto-Importe aus dem Ausland an und sorgte damit international für Unmut. Die Zölle würden für alle Autos gelten, die nicht in den USA produziert wurden, sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus. Sie sollen ab dem 3. April fällig werden. Die Europäische Union und mehrere Länder kündigten Gegenmaßnahmen an. In Deutschland äußern Politiker Kritik an der US-Regierung, suchen aber gleichzeitig auch nach Schadensbegrenzung.