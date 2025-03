Weitere Branche im Visier Trump droht schon mit den nächsten Zöllen

Donald Trump bei einem Pressetermin im Weißen Haus: Er will auch die Pharma-Importe mit Zöllen belegen. (Quelle: IMAGO/Bonnie Cash - Pool via CNP/imago)

Die USA werden wohl bald Zölle für Pharma-Importe verhängen. Die Hersteller reagieren bereits.

US-Präsident Donald Trump hat nach den Zöllen für Automobile und Autoteile eine weitere Branche ins Visier genommen. Schon bald wolle er auch gegen importierte pharmazeutische Produkte Strafmaßnahmen verhängen, kündigte er am Freitag an. Gleichzeitig signalisierte er im Handelsstreit mit anderen Staaten Bereitschaft zu Verhandlungen. Er sei dafür offen, mit anderen Ländern "Deals" über Zölle auszuhandeln, sagte Trump am Freitag an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One vor Journalisten. Zuerst würden jedoch die sogenannten reziproken Zölle am 2. April verkündet.

Amerikanische Pharmafirmen bereiten sich bereits auf mögliche Zölle vor. Einige Arzneimittelhersteller haben damit begonnen, größere Mengen als üblich auf dem Luftweg in die USA zu schicken, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf Führungskräfte und zwei Logistikunternehmen. Zwei Arzneimittelhersteller mit Hauptsitz in Europa erklärten diese Woche gegenüber Reuters, dass sie in den letzten Wochen so viele ihrer Medikamente wie möglich über den Atlantik verschickt haben und erfahren haben, dass andere Pharmaunternehmen dasselbe tun.

Medikamente wie Botox und Abnehmmittel betroffen

Trump hatte bereits bei den Strafzöllen gegen China auch Medikamente eingeschlossen. Strafzölle gegen Europa könnten vor allem die Verbraucher in den USA treffen. Laut Reuters sind die USA abhängig von Arzneimitteln, die zum Teil in Europa hergestellt werden und Hunderte von Milliarden Dollar an Einnahmen einbringen.

Dem Bericht nach sind Investoren und Analysten der Meinung, dass die Unsicherheit über die Zölle den Aktien von Unternehmen wie dem dänischen Hersteller von Medikamenten gegen Fettleibigkeit Novo Nordisk und dem schwedisch-britischen Unternehmen AstraZeneca besonders schaden können.