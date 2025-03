Wie die USA von Hessen aus im Krieg in der Ukraine mitmischten

Zu Gast bei Freunden (Archivbild): Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) und US-General Christopher Cavoli, in der Clay-Kaserne in Wiesbaden. (Quelle: Susanne Goebel/U.S. European Command Public Affairs/dpa/dpa)

Recherchen der "New York Times" zeigen, wie die USA der Ukraine im Krieg gegen Russland halfen. Wichtiger Stützpunkt: die Clay-Kaserne im hessischen Wiesbaden-Erbenheim.

Das Treffen wenige Wochen nach dem Beginn von Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine beginnt mit einem Schwur. "Ich werde dich nie anlügen. Wenn du mich anlügst, ist Schluss mit uns", so US-General Chris Donahue. "Ich fühle dasselbe", sagt sein ukrainischer Gegenüber Mychajlo Sabrodskyj. Es ist der Beginn einer engen Allianz zwischen Militärs aus den USA und der Ukraine. Es ist der Auftakt zur Mission Wiesbaden . Denn im Zentrum der geheimen Zusammenarbeit steht die Clay-Kaserne im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim.

Das zeigen aufwändige Recherchen der US-Zeitung "New York Times". Mehr als 300 Gesprächspartner interviewte das Blatt nach eigenen Angaben. Das Fazit über die amerikanisch-ukrainische Allianz gesteuert von deutschem Boden: "In kritischen Momenten bildete diese Partnerschaft das Rückgrat der ukrainischen Militäroperationen, bei denen nach US-Zählungen mehr als 700.000 russische Soldaten getötet oder verwundet wurden."

Die US-Kaserne ist benannt nach Lucius D. Clay (1898-1978), Weltkriegs-Veteran und nach dem Zweiten Weltkrieg Militärgouverneur in der amerikanischen Zone. Die US-Kräfte tauschten in Hessen mit den ukrainischen Kollegen nachrichtendienstliche Erkenntnisse aus, entwickelten Strategien gegen russische Angriffe und die Taktik für ukrainische Gegenoffensiven. Die "New York Times" zitiert den Chef eines europäischen Geheimdienstes, der erklärt, die USA seien "Teil der Tötungskette".